被控訂購月餅毀約 空軍致歉非惡意取消

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空軍司令部今天表示，為配合中秋佳節及響應愛心公益，原向屏東縣啟智協進會洽詢1900顆月餅，後考量數量太多減單，但溝通過程產生誤解，並非惡意取消訂單，在此表達深切歉意。

媒體報導，一名在屏東啟智協進會擔任社工的李姓男子在臉書透露，喜憨兒辛苦做出的上千顆月餅，竟因為公家機關長官的一句話「不要了」，害他想做公益不成，反虧錢4萬元。

空軍司令部晚間說明，松指部為配合響應愛心公益，原於8月29日向屏東縣啟智協進會洽詢1900顆月餅，後因考量訂購數量太多，故與啟智協進會溝通減量為900顆，然因溝通過程產生誤解，並非惡意取消訂單，空軍表達深切歉意。

空軍司令部進一步表示，屏東縣啟智協進會與空軍均為社會弱勢團體共盡心力，本次因訂購產生誤解，松指部指揮官陳友良少將今天已致電李姓社工，充分說明，陳友良將前往該協會致意。

空軍司令部強調，松指部為熱心公益，關懷弱勢，因溝通不良造成社會各界關切表達歉意，空軍將持續發揮愛心不落人後的精神，持續購買弱勢團體各項產品，發揚國軍愛民助民的傳統。1050910

(中央社)