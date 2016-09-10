巴黎瓦斯汽車案 未成年少女疑為共犯

法國警方近日在巴黎聖母院旁發現一輛裝有瓦斯瓶的汽車，逮捕3名女性嫌疑人，阻止了法國第一起由女性「聖戰士」組織的行動，目前持續追查共犯，包括一名不到16歲的少女。

費加洛報（Le Figaro）報導，內政部長卡澤納夫（Bernard Cazeneuve）在出席公民保護國家聯盟大會時說，今年初到現在，警方已逮捕293名涉及恐怖行動的嫌疑人，避免了許多起攻擊案。

他說，逮捕人數不代表政府能排除所有威脅，只代表政府會盡一切力量去避免，恐怖分子如今已有能力透過加密方式隱藏他們的計畫，躲過情報系統偵查。

法國警方最近一起成功阻止的攻擊計畫，是於9月4日凌晨在巴黎聖母院旁發現一輛裝載瓦斯瓶的汽車，循線逮捕3名女性嫌疑人，這是法國第一起由女性「聖戰士」組織的行動。

警方發現，這3名女子在被逮捕之前，正策劃另一起攻擊，要「用最簡單的方式造成死傷」。

巴黎檢察官莫林斯（Francois Molins）說，這些女子完全吸收了極端組織達伊沙（Daech）的教條，準備犯下其他暴力案件。

莫林斯表示，她們接受來自敘利亞的遠端指示並付諸行動，證明伊斯蘭國（IS）打算讓她們成為戰士，這也顯示女性在極端組織裡的角色不再侷限於家務。

3名涉案女子中，最年輕的只有19歲，卻在去年就因曾前往敘利亞而被法國當局列為「S檔案」，也就是涉及國家安全的可疑分子。

另外一名同夥為23歲，也曾計劃前往敘利亞，但在土耳其邊境被擋下；這次載有瓦斯瓶的汽車是她向父親借來的，兩人兩度試圖引燃車廂，但沒有成功。

根據報導，她們引爆失敗、棄車逃走後，向一名39歲的女性尋求收留，3人開始策劃另一起攻擊案，除了考慮使用自殺炸彈背心外，還提到用汽車衝撞公共建物、刺殺警察和攻擊大眾運輸系統。

警方透過電話通聯和地理定位系統找到她們所在的公寓，8日採取逮捕行動，她們以白刃反抗，後來開火才制服她們。

警方還在傳喚相關人士，尋找其他同夥，其中39歲嫌疑人的長女也被視為「恐攻計畫共犯」，而她還不到16歲，是未成年人。1050910

(中央社)