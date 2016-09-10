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中市運動大會落幕 清水區田徑積分拿第一

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第六屆全市運動大會圓滿落幕副市長林依瑩頒獎並勉勵選手超越自我
第六屆全市運動大會圓滿落幕，副市長林依瑩頒獎並勉勵選手超越自我。（陳世宗翻攝）

為期3天的台中市第六屆全市運動大會，今日在台中市立體育場圓滿閉幕，清水區連獲國小男童田徑、國小女童田徑、社會女子田徑積分第一，由副市長林依瑩頒發獎盃，期盼提升全市運動風氣。

第六屆全市運動大會共有8千名選手參加，經3天競賽，國小男童田徑前3名由清水區、梧棲區、潭子區獲得；國小女童田徑前3名分別是清水區、石岡區、南屯區；社會女子田徑分別是清水區、沙鹿區、大甲區；社會男子田徑則是大里區、沙鹿區、清水區。

林依瑩感謝學校、教練的辛苦付出，也勉勵所有選手不放棄就會有成功的一天，並能在參與比賽的過程中，學習到相互理解、公平競爭與友誼長存的奧林匹克精神，今年台中市將在11月初舉辦全民運動會，期盼選手為中市再奪佳績。

(中時)

關鍵字：中市運動大會 清水區田徑
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