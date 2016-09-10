中市運動大會落幕 清水區田徑積分拿第一
為期3天的台中市第六屆全市運動大會，今日在台中市立體育場圓滿閉幕，清水區連獲國小男童田徑、國小女童田徑、社會女子田徑積分第一，由副市長林依瑩頒發獎盃，期盼提升全市運動風氣。
第六屆全市運動大會共有8千名選手參加，經3天競賽，國小男童田徑前3名由清水區、梧棲區、潭子區獲得；國小女童田徑前3名分別是清水區、石岡區、南屯區；社會女子田徑分別是清水區、沙鹿區、大甲區；社會男子田徑則是大里區、沙鹿區、清水區。
林依瑩感謝學校、教練的辛苦付出，也勉勵所有選手不放棄就會有成功的一天，並能在參與比賽的過程中，學習到相互理解、公平競爭與友誼長存的奧林匹克精神，今年台中市將在11月初舉辦全民運動會，期盼選手為中市再奪佳績。
(中時)
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