印尼女看護性侵案 市府調查仲介公司
台中市發生印尼籍女看護今年7月間疑遭雇主性侵事件，由於該名女看護情緒尚不穩定且尚未完成全部調查筆錄，市府勞工局已先前往慰問，後續也將持續協助翻譯及案件調查事宜，並依法調查處理雇主涉及未善盡人身保護及仲介公司未善盡受任事務相關責任。
勞工局表示，該名印尼籍女看護去年12月20日初次入境來台，由謝姓雇主合法聘僱，勞工局曾於今年1月21日前往進行生活訪視，情形正常，昨日晚間由仲介公司人員代向勞動部1955專線申訴，該名印尼籍女看護疑遭雇主性侵、扣留證件等事項，1955專線獲知後協助報警並通知市府勞工局協處安置相關事宜。
勞工局表示，目前該名女看護安置於庇護中心，勞工局已派員前往慰問，由於女看護情緒尚不穩定，且尚未完成全部調查筆錄，將持續與警察局及台中市家庭暴力及性侵害防治中心聯繫了解案情，後續也將協助翻譯，另將依法調查僱主和仲介公司相關責任，如雇主未善盡人身保護及仲介公司未善盡受任事務，均可裁罰6至30萬元。
(中時)
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