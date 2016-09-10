全國首創眷村「以住代護」新舊住戶相見歡
全國首創的「以住代護人才基地」計畫，即將邁入第三波徵選，高雄市文化局10日在全台第一個眷村黃埔新村舉辦「新村換防辦桌」活動；新舊住戶相見歡，新住戶敞開大門，讓老住戶回老家，重溫記憶，老住戶則細數分享舊眷舍裡隱藏的小秘密。
新舊住戶相聚一堂，老眷舍的過往成了共同話題。陸軍谷崇孝帶著太太回到老眷舍，他指著曾住了50年的屋頂的樑柱：「當年特別花費整修」，雙親也住在鄰近的眷舍，一家人在黃埔新村度過最溫馨難忘的歲月。
谷崇孝說，父親是黃埔22期，輩分已算很高，但比起村裡多是孫立人將軍青年軍部屬，算是年輕的。
「黃埔再興繪攝」新住戶驚訝說：「難怪，房屋的品質很好」，谷還帶著新住戶介紹房舍裡很消失的建築及屬於兒時記憶的小秘密。
已被任命為副市長的文化局長史哲述說，自己是眷村子弟，與老眷戶們搏感情；並強調，黃埔新村是近代史縮影，也是台灣第一代眷村，具重大時代意義，透過以住代護，政府負擔基礎眷舍整修，引入民間力量，讓新時代移民以實際入住來守護眷村。
文化局也特別邀請長期研究孫立人將軍的朱浤源博士演講，細數黃埔新村的歷史，隨後，新舊住戶步入社區，看著以住代戶的眷村，交換彼此的心情，也與老鄰居話家常。晚間更一起享用眷村風味餐，嘴裡嘗著鄉愁，看著以住代護紀錄片憶過往看未來。
文化局全國首創的「以住代護人才基地」，第一、第二波於去年由22組新住戶入住黃埔新村，今年已啟動第三波徵選，黃埔新村將再迎接14組新住戶入住合計36戶。
延續前3波熱潮，接著將辦理左營海軍眷村以住代護。文化局說，二戰後的眷村記錄著特殊時代下的人民跨海大遷徙，其中高雄更是少數保存陸、海、空三軍眷村的縣市，在擴大黃埔新村保存範圍下，文化局完整規畫高雄市三軍眷村旗艦型計畫，更期盼中央能再次與高雄攜手合作眷村文化保存政策。
(中時)
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