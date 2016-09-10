中市孔廟創建40周年慶 市府表揚有功人員

台中市孔廟創建40周年慶 ，副市長張光瑤表揚有功人員！（陳世宗翻攝）

台中市孔廟建於民國65年，今年適逢創建40周年，台中市孔廟忠烈祠聯合管理所今日舉辦「台中市孔廟創建40周年慶典及表揚晚會」，由副市長張光瑤出席表揚釋奠祭孔大典有功人員。

今日晚間的活動由曉明女中舞蹈社的改良版八佾舞開場，學生們身著禮服手拿翟龠，演繹融合古典與現代的舞蹈，並有川劇變臉、燈光秀等表演，以感謝辛苦的志工們，贏得志工掌聲連連。

副市長張光瑤、民政局長蔡世寅、交通局長王義川、孔子第七十九代嫡孫、大成至聖先師奉祀官孔垂成、孔廟忠烈祠聯合管理所所長江明珠等人，也都出席感謝志工的奉獻。

張光瑤表示，孔廟建成之前，台中的民眾只能從報紙感受台北孔廟祭孔的盛況，但65年台中孔廟落成後，民眾就能親身感受祭祀大典的莊嚴。他說，孔廟建成四十年來，有賴志工們的貢獻，讓建物維護如新，而這次首度舉辦感恩活動，也勉勵孔廟可以邁向下個四十年。

隨後張光瑤也表揚執事人員司禮組曾清和、禮生馬延鵬、司詠組組長林俊彥校長、司佾組台中市東區力行國民小學、台中市合唱團、孔廟資深工作人員林珍瑜，以及由黃慶聲老師帶領的華光國樂團等人，感謝他們對孔廟的貢獻。

台中市孔廟每年舉辦釋奠祭孔大典及考生、民眾祈福許願典禮，為讓典禮順利進行，工作人員須於2個月前開始佈置場地、整備服裝、祭品和樂器等事務，並於典禮當日清晨3點前完成所有前置作業；釋奠典禮中，執事人員需引導獻官進場退場儀節，而樂詠生傳承表演的古典雅樂、佾舞則必需經過4個月的訓練期。

現場也將舉辦感恩餐會，規劃每道菜色均有其典故及緣由的「孔宴餐」，菜名並以《論語》命名，如「知者不惑」、「有朋自遠方來，不亦樂乎」等，以新鮮、當季在地食材烹調，以慰勞各組人員辛勞。

(中時)