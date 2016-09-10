陸客火燒車案偵結 國台辦：譴責與憤慨

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針對陸客火燒車案偵結，中國大陸國台辦今晚以發言人名義表示，大陸對這起「蓄意製造的惡性刑事案件」予以譴責，對這種「喪盡天良、泯滅人性的行為」表示強烈憤慨。

國台辦發言人說，下一步，大陸有關方面將「繼續敦促台方處理好理賠等後續事宜，並將全力協助家屬處理相關事務」。

大陸國務院台灣事務辦公室是在接受中央社等媒體詢問後，作上述回應。

國台辦發言人還提到，陸客火燒車事件以來，大陸已多次表明對這起事件的處理態度，要求「台灣有關方面徹查事故原因和責任」，給罹難者及其家屬交待。而這起「惡性事件」及台灣內部出現的一些「傷害兩岸同胞感情的言行」，對陸客赴台旅遊造成嚴重影響。1050910

(中央社)