陸清大藝術博物館開館 展達文西手稿

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北京清華大學藝術博物館今天開館，成為中國大陸面積最大的大學博物館。開館首展推出11個展覽，其中更展出文藝復興時期藝術家達文西的手稿。

中新社報導，這次北京清大將展出達文西的「大西洋古抄本」等60幅手稿及達文西在1505年創作的鳥類飛行圖示，還有約於1485年創作的帶有螺紋後膛的大炮圖等。這也是達文西手稿首次登陸中國大陸。

報導指出，這次開館首展中還將展出北京清大藏品、學人手稿，包括梁啟超的書信等，以及清大珍藏的書畫、絲綢與商周時代的青銅器等。1050910

(中央社)