陸證監會：對證券業從嚴監管 絕不手軟

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新浪財經報導，中國證監會主席劉士餘今（10）日出席上海證券交易所會員大會時指出，證監會任何時候都會堅持「依法從嚴」的全面監管理念，絕不手軟。

劉士餘還表示，證監會會堅持「市場化、法制化、國際化」的改革方向，任何時候都要遵循服務實體經濟的根本宗旨，而不是「自娛自樂」。

劉士餘認為，相對於中國銀行業及保險業，證券業競爭力較弱，應該捨得花錢引進人才。

(工商)