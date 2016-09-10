向公益團體訂月餅又反悔 空軍松指部道歉

我要評比

針對媒體報導「空軍訂購中秋月餅毀約」一事，空軍司令部今晚在臉書道歉並表示，松指部為配合中秋佳節及響應愛心公益，原於8月29日向屏東縣啟智協進會洽詢1,900顆月餅，後因考量訂購數量太多，故與啟智協進會溝通減量為900顆，然因溝通過程產生誤解，並非惡意取消訂單，在此表達深切歉意。

空軍司令部進一步表示，屏東縣啟智協進會與本軍均為社會弱勢團體共盡心力，本次因訂購產生誤解，松指部指揮官於今日已致電李姓社工，充分說明，指揮官並表示將前往該協會致意。

空軍司令部強調，松指部為熱心公益，關懷弱勢，因溝通不良造成社會各界關切，再次表達歉意，空軍將持續發揮愛心不落人後的精神，持續購買弱勢團體各項產品，發揚國軍愛民助民的傳統。

(集團連線報導)