南韓外長指北韓核能力加速 籲採取行動
南韓外交部長今天表示，北韓核子能力迅速擴張，這話呼應了全球因北韓無視聯合國制裁，進行第5次核而感到的心驚肉跳。
路透社報導，南韓外長尹炳世表示，這次核試證明北韓領導人金正恩無意改變路線，因此必須對北韓祭出更嚴厲制裁和壓力，加諸「難以承受之痛」，迫使北韓走投無路，唯有改變一途。
尹炳世在商討北韓核試的會議上表示：「有鑑於第5次核試規模強大，間隔時間大幅縮短，北韓的核子能力正日益增長並快速躍進到相當的水準。」
北韓在建國68週年進行的核子試爆，引發全球譴責聲浪。
美國表示，將和盟邦合作祭出新制裁，並呼籲中國大陸運用身為北韓最主要盟友的影響力，施壓平壤當局終止核子計畫。
大陸國營媒體雖批評北韓，北京當局卻對是否祭出新制裁決議案保持緘默。不過，俄羅斯對新制裁能否解決問題感到質疑。
俄羅斯外長拉夫羅夫（Sergi Lavrov）指出，要化解這項危機可能不只是更多的制裁，此言意味安理會要達成新制裁的決議恐面臨挑戰。
拉夫羅夫說：「現在就放棄6方會談嫌早。我們應該想辦法來重啟（6方會談）。」
所謂的6方會談，目的在終止北韓核子計畫，成員包括美國、俄羅斯、日本、南韓、中國大陸和北韓。6方會談自2008年停擺迄今。（譯者：中央社劉淑琴）1050910
(中央社)
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