刑事保證金發還成效不佳 監察院促改善

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監察院今天表示，依審計部決算審核報告顯示，司法院所屬各級法院辦理刑事保證金發還作業成效欠佳，保證金仍高達新台幣37億餘元，又不計息，司法院、法務部應加以檢討改善。

監察院說，審計部決算審核報告顯示，司法院所屬各級法院辦理刑事保證金發還作業成效欠佳，截至102年10月底，各法院保管刑事保證金仍高達37億餘元，發還作業成效不佳又不計息，影響人民權益。

監察院說，經第四屆及第五屆監察委員調查結果認為，有關刑事保證金發還，現行實務上未予加計利息，顯未盡周妥，司法院、法務部應加以檢討改善。司法院所屬各級法院未能確實依相關規定辦理刑事保證金發還作業，控管機制未臻健全，肇致判決確定案件刑事保證金遲遲無法發還，影響應受發還人權益。

監察院說，經調查追蹤後，司法院查復略以刑事訴訟法第119條之1業於103年6月18日增訂公布，司法院依該條授權訂頒「刑事保證金存管計息及發還作業辦法」，自103年12月18日施行；刑事保證金計息利率，參照台灣銀行活期存款利率計息。

此外，監察院指出，司法院於保管款保管品作業系統中規劃建置「刑事保證金清理作業」，提供法院進行清理刑事保證金時，登錄處理狀態，以及發還、沒入、公告日期等資訊；並配合修正「辦理刑事審判紀錄業務注意事項」第156點規定，使刑事保證金發還作業不論法制規範或控管機制均更臻周延，監察院將持續注意刑事保證金發還的實務運作情況，以維護應受發還人權益。1050910

(中央社)