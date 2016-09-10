京都大學研發新法 可去除癌化iPS細胞
共同社報導，日本京都大學iPS細胞研究所教授齊籐博英所率團隊發現新方法，可去除在製作人體組織時會失敗的誘導多功能幹細胞（iPS細胞）。
在讓iPS細胞分化來製造人體組織等時，有部分iPS細胞會無法成功改變，具有引發惡性腫瘤的危險。這項研究報告發表在9日的英國科學雜誌網路版上。
據悉，新方法可先避免掉引發惡性腫瘤的風險，然後再移植所製造的組織等進行治療，因而能提高再生醫療的安全性。
共同社指出，研究團隊著眼於各種細胞自身所特有的微小物質「微小RNA」（MicroRNA），找出了以微小RNA 為記號的分辨iPS細胞是否分化的方法。
此法若應用於從iPS細胞分化的神經細胞，可把成為神經細胞的iPS細胞和沒有成為神經細胞的iPS細胞以高精度分離。據悉這種方法不需要昂貴的機器，因此成本也較低。1050910
(中央社)
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