李鴻其奪金馬先沉澱 新片變人夫

金馬新人王李鴻其主演電影「幸福城市」今天開鏡，與中國大陸演員黃璐扮演夫妻，他說，奪金馬獎後先沉澱、思考人生方向，且要找到適合劇本，推掉不少戲約。

26歲的李鴻其去年以電影「醉．生夢死」獲第52屆金馬獎最佳新演員，接拍由導演何蔚庭執導的「幸福城市」，開鏡儀式今天在台北舉行，演員張國柱、黃璐及法國女星葛林柏（Louise Grinberg）等人一同出席。

何蔚庭表示，「幸福城市」是以男主角在過去、現在和未來3個夜晚的故事，分別由演員謝章穎、李鴻其及張國柱演出，3段式連貫在一起，電影也將提到老人歧視議題，並拍出他對未來台北的想像。

李鴻其與黃璐演夫妻，黃璐直誇李鴻其有不符年齡的沉穩，李鴻其說，看過黃璐作品，是很棒演員，相信對戲會有很好交流；至於兩人有沒有親密戲？何蔚庭笑回要看現場。

去年抱回金馬獎後，李鴻其僅演過1部短片，推掉很多戲約，他表示，生活開支不大，也有在玩音樂、幫人錄音，拿獎後先沉澱，重新思考人生方向，最後決定要好好繼續演戲。

張國柱談起與演員兒子張震相處表示，平常各忙各的，會找時間一起吃飯，享受3代同堂，但較少到戶外出遊，還是希望兒子拚事業，拍出更好的作品，開玩笑稱「錢不要疏遠就好」。1050910

(中央社)