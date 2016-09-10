木蘭女足聯賽 花蓮台開3連霸

中華女足隊長余秀菁（左）再次替花蓮台開進球。（中華足協提供）

木蘭女足聯賽開辦第3屆，隊數也從4增為5，后冠誰屬卻始終如一。暫居次席的新竹FC今在花蓮德興體育場以1比2不敵台中藍鯨，讓地主花蓮台開提前封后，完成3連霸，稍後她們也以2比2戰平台北SCSC。

台開賽前就已領先新竹FC達9分之多，本輪只要新竹FC沒贏，或花蓮台開不輸，都能提前封后。結果新竹FC首戰敗北，最後兩輪即使全勝，也無法扭轉落後台開10分的差距，后冠提前出爐。

由於花蓮台開在賽前就篤定封后，球員心態輕鬆，甚至在下半場少見的讓5名高中生球員全上，花蓮台開雖然掌握比較多攻勢，但台北SCSC還想力拚第2名，沒想輕易放過冠軍隊。

花蓮台開在第13分鐘率先由卓莉萍進球，但台北SCSC隊在第34分鐘由潘彥昕扳成平手，但花蓮台開在上半場結束前1分鐘，再由進球后余秀菁再添1球，上半場花蓮台開以2比1領先；但下半場，花蓮台開在讓5名高中生球員全上下，讓台北SCSC隊於第64分鐘讓林雅涵進球扳成平手，最終雙方以2比2握手言和。

雖然花蓮台開如願提前奪下聯賽3連霸，但總教練朱文彬對這場球員的表現並不滿意，「因為賽前幾乎已篤定封后，從球員回來後就可以看出都沒在練球，選手過於輕敵，這是很不應該的，一方面這樣不尊重對手，一方面在花蓮鄉親父老前這樣的表現也不好。」

花蓮台開女足隊自2014年開始建立木蘭聯賽時，每一屆都面臨球員出走，從聯賽初期球員重新整合的老問題，但最後都還是開低走高，最後包辦3屆木蘭聯賽的冠軍，總教練朱文彬表示，「花蓮比較偏鄉，大多數球員長大後都想到北上去闖一闖，目前除了隊上有4個專職球員外，其他都屬於兼職，自然很難留的住人。」

但每屆聯賽都開低走高，朱文彬說：「跟其他球隊比較，他們平常都可以一起練球，但我們的球員都只能在比賽前一天才從台灣各地回來合練，但幸好他們從小就都接受我的訓練，對我的要求和戰術運用都很熟悉，隨著賽程下去就很容易融合起來。」

雖然花蓮台開開心奪下聯賽3連霸，但球員在興奮之餘，心裡還是有點惶恐，因為贊助了3年的台開到目前都還沒有確認明年是否繼續贊助，如果失去台開主要贊助商，未來獨霸台灣女足聯賽的花蓮台開女足隊恐怕也有中斷之虞。

台開雖然封后，木蘭聯賽老二席位卻進入白熱化，台北SCSC本輪平手，距離第2名的新竹FC只剩2分之遙，台中藍鯨則以1分之差緊追在後，聯賽亞軍在最後兩輪呈現3搶2的態勢。

(中時電子報)