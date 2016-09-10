郭富城好事將近？嫩模女友中指套戒了
天王郭富城（城城）去年底閃電秀出與嫩模女友方媛牽手照，宣布「脫單」，近日郭富城在香港紅館舉行演唱會，準天王嫂方媛自然不可缺席，最終場時，她還穿上性感透視裝現身，相當吸睛，眼尖香港媒體則發現，方媛似乎已被「套牢」，中指出現要價約250萬台幣的卡地亞鑽戒，兩人疑似好事近。
郭富城最近在家鄉開唱，還趁機大方朝方媛所坐的方向，講了4次「I love you」，閃瞎眾人，一連15場的演唱會，方媛便參與了8場，郭富城則透露方媛刻意排開其他工作，只為捧場他演出，稱讚女友「好乖」，也說女友私下體貼，為方便他準備演唱會，兩人近日都用簡訊聯繫。
郭富城之後透露中秋節應該會跟家人度過，刻意避談戀情，被問目前狀態是否愛情事業兩得意？郭富城說人生總會有很多變數，但目前確實工作穩定，「感情方面，人大了都想穩定」，而方媛也被媒體拍到，代表訂婚的中指已戴上鑽戒，間接代表已被郭天王認定。
(中時電子報)
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