文華高中70學生 高美溼地踩舞快閃

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文華高中70位學生在高美溼地彈塗魚廣場踩舞快閃。（陳淑娥攝）

台中市文華高中70位學生，今天下午在高美溼地彈塗魚廣場踩舞快閃，吸引許多遊客大開眼界，並邀請民眾於現場拍照打卡，就有機會獲得精美小禮物，為將在中秋4天連假登場的「2016台中國際踩舞祭」熱鬧暖身！

文華高中舞蹈班曾受邀到日本參與踩舞祭活動，頗能掌握踩舞祭所要表現的創意與精神；舞蹈皆自創編排並融入台灣在地文化特色與精神，服裝豐富多變，5分中的歌舞換了4套服裝，令人驚豔。

「台中國際踩舞祭」將在中秋假期（9/15～9/18）登場，希望吸引外地遊客，以及台中當地居民就近參與，享受踩舞活動帶來的歡樂饗宴。

(中時)