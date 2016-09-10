吳念庭2保送1得分 軟銀3連霸有隱憂
日職軟銀鷹隊像是吃了「瀉藥」，今（10）日對戰西武獅隊遭到修理，軟銀2比7敗在西武手中，近6戰5敗、3連敗，讓出洋聯第1排名，我國西武球星吳念庭2打數無安打、獲得2次四壞球保送。
軟銀本周「遇弱則弱」，與排名墊底的歐力士4連戰竟然輸了3場，10日再戰西武還是提不起勁，先發投手千賀滉大投5局被打7安打、送出9K，還是丟了5分。
西武打敗軟銀取得2連勝，讓軟銀落後火腿的勝差為「1.5」，軟銀再不振作，洋聯3連霸之路露出烏雲罩頂。
西武在1局上由中村剛也打出1打點安打、2局上山川穗高轟出陽春炮，3局下軟銀福田秀平也打出陽春全壘打，追成1比2；我國球星吳念庭在2局上、4局上各獲1次四壞球保送，其中4局上靠炭谷銀仁朗安打，跑回本壘得分。
5局上、8局上吳念庭的打擊都沒有安打，吞下1K，他4打席2打數沒有安打、連3場沒有打點進帳，他出賽30場105打席各有15次三振與四死球。不過，隊友火力不差，全場打出10支安打，中村剛也在9局上再添2分炮、本季個人第21轟。
(中時電子報)
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