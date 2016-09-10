議員出手　汐止運動場重新啟用

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汐止綜合運動場完成整修，10日市議員廖正良和區公所、新北市府等單位前往現場會勘，預定14日開放民眾使用。（李其樺翻攝）

汐止綜合運動場自2007年啟用至今已滿10年，過去整修多次，中央草地也已光禿不平，曾經造成民眾跌倒受傷，影響運動安全，經市議員廖正良介入爭取改善經費，汐止運動場於日前完成驗收，14日重新開放給民眾使用。

市議員廖正良指出，這次整修工程將運動場跑道全面更換為PU材質，同時增加跨欄、長跑競賽標線，讓跑道可以多功能用途使用。

市議員廖正良表示，經過他和前立委李慶華努力，市府共投入1200萬元預算整修操場，現在總算修好，讓民眾可以重回操場運動。

(中時)