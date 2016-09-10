新加坡女大生入境 確診茲卡病毒

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1名20歲新加坡籍來台讀書的女學生，今天確診感染茲卡病毒。高雄市疾管處表示，依據該女潛伏期推算，應該是在回新加坡時受到感染，之後女學生又與友人前往日本旅遊，直到9月3日從小港機場入境後隔天，陸續出現發燒、關節疼痛現象，才到醫院求診。

疾管處指出，這名女大生來台讀書，暑假期間返回星國，8月26日至9月3日與4名友人從新加坡出境赴日本旅遊，但她9月1日起陸續出現頭痛、關節痛、紅疹和結膜炎等症狀。

9月3日由小港機場入境當時，她未發燒，通關時沒被篩檢站攔下，直到9月4日發高燒，才到醫院採驗，第一次檢驗結果登革熱、茲卡皆為陰性。

疾管處長張秋文指出，由於新加玻是茲卡病毒疫區，因此不排除該女是感染茲卡，其症狀又符合蟲媒傳染病特徵，故在第一時間進行茲卡、屈公熱再次採檢，9月10日確認感染茲卡病毒，此例是繼6月印尼漁工確診後，高雄市第二例境外移入茲卡個案。

張秋文表示，女大生9月7日症狀緩解後出院，活動範圍為三民區住家附近，已針對6名接觸友人進行檢驗，皆排除感染茲卡病毒。

另外，9月12日將針對住處周遭6至8里跨大孳生源檢查，進行病媒蚊監測，包括三民區安寧里、安康里、安發里、安吉里及苓雅區民主里、博惠里。

(中時)