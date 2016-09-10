李奧納多推新片 要讓氣候成美大選議題

為環保議題四處奔走的好萊塢偶像男星李奧納多狄卡皮歐說，他趕在11月美國總統大選前推出他監製有關氣候變遷的紀錄片，目的在及時號召美國選民，以影響他們的決定。

這部片今天在多倫多國際影展全球首映，李奧納多狄卡皮歐（Leonardo DiCaprio）對觀眾表示：「我們希望這部片在下次大選前上映，因為...美國是此一議題最大貢獻者。」

他另指出：「值此關鍵時刻，我們承受不起當政領導人不相信氣候變遷的現代科學。」

李奧納多與這部影片「大水來臨前」（Before theFlood，暫譯）的導演費許史蒂芬斯（Fisher Stevens），在片中足跡遍及加拿大的油砂到太平洋的小島，訪問天主教教宗方濟各、美國總統歐巴馬、氣候科學家及學者等。

史蒂芬斯說，影片推出時間就是刻意要趕在美國總統大選前。這部片10月31日將於國家地理頻道（National Geographic）播出。1050910

(中央社)