馮明珠赴陸違規？陸委會：待故宮判定

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國立故宮博物院前院長馮明珠赴陸任職引發爭議。陸委會晚間表示，馮明珠縮短赴陸管制期，若有違應自行迴避的規定，將由故宮依法撤銷，重新核列管制期。

行政院大陸委員會今天下午邀請故宮博物院、內政部、法務部等相關機關開會研商，會中決定馮明珠赴陸任職疑義部分，請故宮了解事實，如涉有違反兩岸人民關係條例第33條及第90條，則送交司法機關處理。

另就縮短赴陸管制期間部分，陸委會表示，若有違應自行迴避的規定，將由故宮依法撤銷，重新核列管制期間。

陸委會指出，經會議討論，對於各機關已依兩岸條例第9條第6項作成之管制期間，如經機關審酌，其退離職首長倘有違反迴避規定，且不當縮短管制期間者，得由原機關依行政程序法第117條規定撤銷原管制期間，並依兩岸條例重新核定合理的管制期間。

陸委會呼籲，公務人員在任期間，擔負國家政策與業務的推動，退離職後依法仍負有一定的責任與義務，與一般民眾有所不同。基於兩岸關係特殊性，其退離職後赴陸從事相關活動及受邀擔任職務，仍應謹守兩岸條例相關規範，並應維護國家整體利益及考量民眾觀感。

陸委會強調，對於退離職公務人員赴陸管制的問題，政府一向非常重視，針對外界關切卸任機關首長自行核定縮短赴陸管制年限的問題，陸委會之前已協調內政部於8月5日通函各機關，針對所屬退離職人員赴陸列管期間，於9月底前完成重新檢討核列作業。

此外，陸委會也會邀集相關機關研訂兩岸條例第9條第6項管制期間增減的參考原則，函送各機關參辦。1050910

(中央社)