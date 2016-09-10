雲林縣口湖鄉長候選人蔡孟真 疾呼椬梧大團結

無黨籍口湖鄉長候選人蔡孟真昨晚在婆家所在地椬梧順天宮舉行造勢晚會，數百鄉親出席支持。（許素惠攝）

無黨籍口湖鄉長候選人蔡孟真的造勢晚會，規模不亞於政黨候選人。（許素惠攝）

口湖鄉多位村長、代表站出來挺無黨籍口湖鄉長候選人蔡孟真（右二）。（許素惠攝）

無黨籍口湖鄉長候選人蔡孟真晚間在婆家椬梧舉行造勢晚會，多位村長、鄉代表及社區理事長站上台力挺，頻頻告急，疾呼鄉親大團結支持自己的媳婦女兒。蔡除強調7年議員任內為口湖爭取1億4000萬建設經費外，也控訴她一心支持民進黨，卻被民進黨無情對待，呼籲大家集中選票肯定她為口湖的付出。

(中時)