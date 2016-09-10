黑田博樹英雄命 廣島隔25年央聯封王
日職廣島鯉魚今賽前封王數字僅剩M1，今在客場迎戰東京巨人，力拚至1991年後，相隔25年再奪中央聯盟冠軍，廣島雖首局被坂本勇人轟出2分炮，但3到5局靠著對方失誤與鈴木誠也單場雙響炮奠定勝基，終場就以6比4擊敗巨人封王，隊史第7次稱霸央聯，在東京巨蛋拋下紅色彩帶。
廣島自從1991年後，就未曾在聯盟封王，今年再度挑戰，此役派出老將黑田博樹先發，結果首局就遇亂流，面對巨人首棒長野久義就被擊出安打，隨後又遭到坂本勇人轟出2分炮，使廣島一開賽就陷入兩分落後。
廣島前兩局受制於巨人洋投麥克拉斯壓制，都未曾擊出安打，直到第3局在保送過後靠著游擊手發生失誤，追回1分，第4局廣島打線開始發威，鈴木誠也與松山竜平轟出背靠背全壘打，順勢逆轉比數。
第5局鈴木誠也又再度發威，在一壘有人時又擊出全壘打，完成單場雙響炮，為球隊拉開分數，第8局又靠著對方傳球失誤再添保險分，雖然巨人也在下半局靠著安打串聯追回失分，但還是無法挽回頹勢，廣島就以6比4奪下聯盟冠軍。
黑田博樹在2014年大聯盟球季結束後，捨棄5億新台幣高薪回廣島，此役銜命先發，雖然首局被轟出2分炮，但隨後幾個半局都表現穩定，主投6局，被擊出6支安打，投出4次三振，失掉3分，順利率隊奪下暌違25年的聯盟冠軍。
(中時電子報)
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