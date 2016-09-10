全台首家精緻航空 馬印航空正式來台

Malindo Air馬印航空為馬來西亞籍的精緻型航空公司，標榜直比廉價航空的超值票價，卻提供傳統航空公司的所有機上服務，首班吉隆坡－台北直航班機已於台灣時間9月10日上午11點45分正式抵台，往後將每日一班往返台北、吉隆坡，最低票價未稅僅5500元，供「馬」迷們一全新選擇！

自2013年營運以來已迅速成為馬來西亞最受歡迎的航空公司，為展現年輕活潑的形象，馬印航空今日特別邀請知名舞團Dance Soul於首航旅客入境台灣時安排表演，令許多來自馬來西亞的旅客驚喜連連，直呼果真是「便宜票價、優質享受！」馬印航空總裁Mr. Chandran更率領其團隊和馬國媒體等14人搭乘首班機來台，展現對台灣市場的重視與企圖心。

馬印航空表示：「馬印航空在短短三年的營運期間內，已乘載了超過800萬旅客人次，最關鍵的原因就是我們除了優惠的票價外，卻提供了旅客所有機上服務，如餐食、30公斤托運行李和娛樂型觸碰式螢幕等等。

在飛安方面，馬印購買全新飛機，平均機齡低於四年，對機師的要求及訓練絕對是最高標準。台灣是我們相當重視的市場之一，除了現有台北－吉隆坡航線，我們也預計在年底開啟台北－沙巴航線。」

今日開航儀式中，交通部民航局和台北市觀光傳播局代表、馬來西亞觀光局處長法儀薩和馬來西亞友誼及貿易中心代表拿督馮淑娟等人皆到場進行剪綵，替馬印航空在台灣市場揭開序幕。馬印航空首班從台北飛往吉隆坡航班也於當地時間12點45分起飛。

(工商)