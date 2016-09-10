廣東跨境人民幣結算 突破10兆人幣

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華爾街見聞今（10）日報導，截至2016年7月末，廣東跨境人民幣收付金額累計達10.53兆元人民幣（下同），占中國大陸總量4分之1，已連續7年位居大陸首位，業務涉及4.7萬家陸企、3,077家銀行機構、210個國家（含香港、澳門）。其中，廣東與香港、澳門的跨境人民幣結算量就達7.81兆元，占全省結算量74.2％。

(工商)