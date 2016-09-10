印尼看護疑遭雇主性侵 檢開拘票緝男雇主
台中一名印尼女看護疑遭男雇主性侵，她用手機蒐證畫面被印尼媒體網站披露，檢察官今天訊問被害人後，懷疑男雇主非首次犯案。因男雇主仍未到案說明，檢方已開立拘票全力緝捕。
印尼媒體「SUARABMI.COM」日前刊登一段印尼女看護疑遭男雇主猥褻性侵影片，影片中男雇主上半身裸露，而女看護則不斷尖叫反抗。
警方調查，去年底受僱來台的印尼女看護，今年7月底疑遭男雇主性侵，她以手機蒐證的畫面被傳到印尼媒體網站披露，被安置中的女看護今天上午割腕自殺被送往醫院救治，涉案男雇主仍未到案。
台中地檢署檢察官下午前往安置處所訊問被害女傭，但為保護被害人，訊問內容並未對外說明。不過，值得注意的是，女傭在男雇主性侵前，即將手機準備好並錄影，檢方懷疑這名男雇主並非第一次犯案。1050910
(中央社)
發表意見(0)
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。