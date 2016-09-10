印尼看護疑遭雇主性侵 檢開拘票緝男雇主

台中一名印尼女看護疑遭男雇主性侵，她用手機蒐證畫面被印尼媒體網站披露，檢察官今天訊問被害人後，懷疑男雇主非首次犯案。因男雇主仍未到案說明，檢方已開立拘票全力緝捕。

印尼媒體「SUARABMI.COM」日前刊登一段印尼女看護疑遭男雇主猥褻性侵影片，影片中男雇主上半身裸露，而女看護則不斷尖叫反抗。

警方調查，去年底受僱來台的印尼女看護，今年7月底疑遭男雇主性侵，她以手機蒐證的畫面被傳到印尼媒體網站披露，被安置中的女看護今天上午割腕自殺被送往醫院救治，涉案男雇主仍未到案。

台中地檢署檢察官下午前往安置處所訊問被害女傭，但為保護被害人，訊問內容並未對外說明。不過，值得注意的是，女傭在男雇主性侵前，即將手機準備好並錄影，檢方懷疑這名男雇主並非第一次犯案。1050910

(中央社)