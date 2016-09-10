印度保留批准巴黎協定換陸讓印入NSG

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印度日前在杭州的20國集團（G20）高峰會中，選擇保留在今年12月底期限前批准巴黎氣候變遷協定的權利，消息透露，印度想換取中國大陸不阻撓印度加入核子供應國組織。

「印度快報」（The Indain Express）今天引述熟悉談判內情的消息來源報導，高層決定不在杭州的G20峰會承諾，印度今年12月底期限前將批准巴黎氣候變遷協定，高層的命令並傳達給第一線談判人員。

日前在中國大陸杭州舉辦的G20高峰會，原本傳出會在聯合公報載入各國同意在12月底的期限前批准巴黎氣候變遷協定；白宮8日曾指出，印度總理莫迪同意在12月底前批准巴黎氣候變遷協定。

但報導引述匿名消息來源指出，在日前於杭州舉行的G20高峰會中，討論到各國必須在12月底前批准的巴黎氣候變遷協定，及零排放計畫，這項提案印度一開始就反對。

消息人士表示，稍早的能源部長會議上，40個小時的談判中提議各國應在2025年結束對石化燃料的補貼，印度就表示反對。

印度一直保留批准巴黎氣候變遷協定的權利，因為印度仍以燒煤作為主要能源來源，如果要達到減排目標將要耗費更多金錢，這將排擠到莫迪政府想吸收選票的扶貧計畫。

即使美國和中國大陸都施壓印度，希望印度在期限前批准巴黎氣候變遷協定，但另一名消息人士表示，印度仍保留在12月底前批准巴黎氣候變遷協定的選擇權，因為今年底前還有一次核子供應國組織（NSG）會員國全體會議，48個會員國可以討論印度加入NSG的議題。

在中國大陸的阻撓下，印度今年6月無法獲准加入核子供應國組織，消息人士認為，印度保留批准巴黎氣候變遷協定的選擇權，意在換取中國大陸同意印度加入NSG。1050910

(中央社)