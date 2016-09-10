李宗賢3安打5打點 義大逆轉獅隊
（22:42更新）中職義大犀牛今（10）日在台南球場再戰統一獅，義大得分氣勢強勁，尤其新人李宗賢單場3安打、5打點，終場義大8比7氣走獅隊、4連勝，只落後桃猿隊「0.5」勝差。
獅隊打完7局以6比3領先，8局上，義大反撲，趁著獅投奉送滿壘下，新人李宗賢從獅投陳韻文手中揮出清壘的二壘安打，義大追平獅隊，接著陳凱倫補上1打點安打、陳韻文暴投失分，義大8比6逆轉。
義大第9棒李宗賢單場5打點創下個人新高，他連3場比賽打出安打（8支）、打點（8打點），成為義大本周4連勝的重要關鍵，其實他在一軍只有出賽7場而已。
8局下，義大張耿豪、林晨樺聯手失1分、而且投成滿壘，獅隊追成7比8，義大緊急推出倪福德救援，他連續三振鄭鎧文、蘇智傑，再解決潘武雄，化解失分的危機；9局下，獅隊3上3下反攻無力，倪福德連7場救援成功。
獅隊的先發洋投戴倫發揮K功，投5.2局被打7安打失3分，送出9K、寫下個人單場最多K紀錄，只是獅隊牛棚沒有成功「止血」，王鏡銘失2分、林子崴掉1分、陳韻文丟2分，陳韻文中斷對戰3連勝。
義大新人投手黃亦志被獅隊打擊群上了一堂「震撼教育」，黃亦志只投1.1局失4分退場，義大排出蕭一傑接手黃亦志投了3.2局被打1安打、失2分，還好後5位投手只掉1分。
獅隊1局下展開攻勢，1至3棒林志祥、潘彥廷與蘇智傑連3安打、得2分，潘武雄觸身球保送、劉芙豪再補1安打，獅隊再得1分；2局下，潘彥廷打出1打點安打，獅隊4比0領先義大。
3局上，義大胡金龍、陳凱倫與林哲瑄連3安、搶回1分；不過，3局下，獅隊陳傑憲揮出生涯第2支全壘打、帶進1打點，獅隊還是4分差領先。5局下，獅隊潘武雄與陳傑憲上演雙盜壘成功，獅隊再拿1分。
(中時電子報)
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