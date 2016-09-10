香草航空台北胡志明首航 單程648元起

香草航空胡志明航線首航促銷海報。圖：業者提供

全日空（ANA）旗下100%出資成立的香草航空將於2016年9月14日迎接台北飛往越南胡志明市班機的首航大喜之日，為了紀念新航線的首航推出心動香草促銷，台北⇔胡志明市單程機票未稅最低只要新台幣648元起，來回機票含稅金3千有找。

優惠機票可以一路買到明年3月，不論您的旅行目的是商辦、遊學、返鄉或是觀光，香草航空絕對是台灣往返越南更加聰明的新選擇！

本次首航紀念促銷販售日期即日起到9月15日22:30（台灣時間），正在考慮國慶連假是否要出國旅遊的民眾，現在正是去胡志明市區觀光的好時機，趁著促銷機會規劃一趟輕鬆的越南3天2夜行程，越南美食世界聞名，胡志明市區歐式建築林立，值得您的造訪。

明年農曆新年走春之旅，可以計畫一週的胡志明市搭配芽莊市的雙城遊，都市風情結合海灘度假的雙重享樂，讓您玩得比別人更精采。更多促銷詳情請上官網查詢http://bit.ly/2cEOASd

(工商)