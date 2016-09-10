美俄達成停火協議 敘盼終結人民苦難

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敘利亞主要反對派今天表示，美俄停火計畫可望終結平民的苦難，這是敘利亞反對派首度針對這項協議做出反應。

反對團體「最高談判委員會」（High Negotiations Committee）女發言人柯德馬尼（BassmaKodmani）發表聲明說，「如果能夠履行計畫」，最高談判委員會樂見這項協議。

她還說：「責任落在俄羅斯身上，因為其影響力『是讓敘利亞政權遵守（停火）的唯一方式』。」

軍方和反抗軍今天表示，阿勒坡（Aleppo）南部地區戰火愈演愈烈；美國和俄羅斯數小時前才盛讚達成突破性協議，將敘利亞和平進程重新導回正軌。

軍方朝反抗軍控制的地區發動攻擊，致力在新的全國停火協議於12日生效前，讓近日收復的失土達到最大值。反抗軍則說計畫展開反擊。

雙方表示，軍方和親政府民兵從阿勒坡拉穆薩（Ramousah）地區挺進反抗軍位於阿米雷亞（Amriyah）的據點。

反對派Nour al-Din al Zinki軍方發言人拉薩克上尉（Captain Abdul Salam Abdul Razak）說：「阿勒坡南部前線全都陷入交戰狀態，但阿米雷亞地區的衝突最為激烈。」

政府軍近日收復拉穆薩後，已重新開放通往政府控制的西部地區主要道路，並讓支持巴夏爾．阿塞德（Bashar al-Asad）總統的部隊包圍反抗軍控制的阿勒坡東部地區。（譯者：中央社劉文瑜）1050910

(中央社)