美俄達成停火協議 敘盼終結人民苦難
敘利亞主要反對派今天表示，美俄停火計畫可望終結平民的苦難，這是敘利亞反對派首度針對這項協議做出反應。
反對團體「最高談判委員會」（High Negotiations Committee）女發言人柯德馬尼（BassmaKodmani）發表聲明說，「如果能夠履行計畫」，最高談判委員會樂見這項協議。
她還說：「責任落在俄羅斯身上，因為其影響力『是讓敘利亞政權遵守（停火）的唯一方式』。」
軍方和反抗軍今天表示，阿勒坡（Aleppo）南部地區戰火愈演愈烈；美國和俄羅斯數小時前才盛讚達成突破性協議，將敘利亞和平進程重新導回正軌。
軍方朝反抗軍控制的地區發動攻擊，致力在新的全國停火協議於12日生效前，讓近日收復的失土達到最大值。反抗軍則說計畫展開反擊。
雙方表示，軍方和親政府民兵從阿勒坡拉穆薩（Ramousah）地區挺進反抗軍位於阿米雷亞（Amriyah）的據點。
反對派Nour al-Din al Zinki軍方發言人拉薩克上尉（Captain Abdul Salam Abdul Razak）說：「阿勒坡南部前線全都陷入交戰狀態，但阿米雷亞地區的衝突最為激烈。」
政府軍近日收復拉穆薩後，已重新開放通往政府控制的西部地區主要道路，並讓支持巴夏爾．阿塞德（Bashar al-Asad）總統的部隊包圍反抗軍控制的阿勒坡東部地區。（譯者：中央社劉文瑜）1050910
(中央社)
發表意見(0)
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。