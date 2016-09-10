穆斯林年度宗教盛事 數字看麥加朝覲
全球最大年度宗教盛事之一麥加「朝覲」（hajj）今天展開，來自海外超過140萬名穆斯林前往沙烏地阿拉伯的麥加聖城展開朝聖之旅。
法新社彙整了官方和當地媒體提供的數據，一窺麥加朝覲的規模。
●來自海外超過140萬名朝聖者加入沙烏地阿拉伯國內10萬多名朝聖者的行列，展開麥加朝聖之旅。
●當局將出動1萬8000輛巴士接駁朝聖者，其中1696輛是新車。
●沙烏地朝覲暨副朝覲部（hajj and umrah ministry）動員約6萬名工作人員。
●朝聖路線沿線設有158處醫務室。25家醫院和5000張病床提供支援。
●直升機、100輛救護車和51輛醫療巴士待命。
●出動1萬7000名緊急救護人員
●麥加朝覲11日進入高潮時，150萬個裝有滲滲泉（Zamzam spring）泉水的容器將發給朝聖者。
●當局將出動2萬3000名清潔人員維持麥加地區的環境整潔。
●2015年麥加朝覲，外國朝聖者總計花費近53億美元（約新台幣1682億元）。
●根據30多個國家的官方數據，2015年麥加朝覲踩踏事件，造成至少2297名朝聖者喪生。沙烏地阿拉伯當局則從未更新最初公布的朝聖死亡人數769人。（譯者：中央社劉淑琴）1050910
(中央社)
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