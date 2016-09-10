行政院督導小組決議 向蔡友才民事求償

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行政院「兆豐銀行遭美裁罰案督導小組」今天開會後認為，前兆豐金董事長蔡友才疏失責任明確，要求應立即啟動民事求償訴訟。

行政院發言人童振源今天表示，下午召開「兆豐銀行遭美裁罰案督導小組」第四次會議，督導小組經討論後認為，前兆豐金董事長蔡友才疏失責任明確，要求財政部、投保中心及兆豐銀等研議立即啟動民事求償訴訟。

童振源說，今天會議由小組召集人、副院長林錫耀主持，除小組委員及金管會、法務部、財政部相關部會外，本次會議並邀請兆豐金董事長、證券投資人及期貨交易人保護中心董事長，及臺灣銀行總稽核列席提供意見。1050910

(中央社)