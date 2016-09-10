陸手機號實名制 北京百萬號碼恐停號
大陸日前頒布規定，在10月15日前，行動電話用戶未按要求補辦登記手續，將被電信企業依法暫停通信服務，時間逐漸逼近，在北京仍有100多萬號碼未實名登記，若遲至10月15仍未處理，恐被停號。
北京晨報報導，首都互聯網協會新聞評議專業委員會透露，北京聯通還有約80萬用戶、北京移動還有約100多萬用戶尚未進行實名登記，三大營運商提醒市民，因為目前累積用戶多，請不要臨近10月15日再登記，以免排隊時間過長影響進度。
據悉，中國移動、聯通、電信三大運營商北京分公司已發佈《關於進一步落實電話使用者真實身份資訊登記規定的公告》，電信企業將分階段通過短信、書面函件、公告、電話等方式通知使用者登記或完善真實身份資訊。10月15日起，對在通知時間內未補辦登記手續的用戶，電信企業將依法暫停通信服務。
10月15日以後，未實名號碼一旦停機，客戶只能本人在營業廳辦理補登記及開機手續。北京聯通相關負責人介紹，9月13日起對未實名登記用戶，將按每週2次頻度發送提醒短信，告知用戶按時辦理。北京聯通提供網上營業廳、官方微信公眾號結合實體營業廳方式推進補登記工作。
(旺報)
關鍵字：北京
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