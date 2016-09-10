刪國假時間壓力大 10月兩國假有機會照放

上會期《勞基法》刪除七天國假未及修法通過，勞動部政務次長郭國文指出，9月28日確定放假，至於10月25日、10月31日這兩天國假是否也能放？目前法案已排入立法院優先法案，但有多優先，勞動部也沒把握，要下周一立院黨團大會協商後才會較清楚，「時間壓力很大」。

外傳各單位政府部門已經在進行包括9月28日、10月25日、10月31日這三天國假都要正常放假的準備，郭國文強調，9月28日教師節確定會放假，目前已陸續對外說明，雖然《勞基法》修正草案被列入優先法案，但還要考慮到國民黨等在野黨團的因素，會不會被排到比較前面來討論，要等到下周立法院各黨團的決議出來，「如果進度延遲，10月25日、10月31日就是可能放假」。

證交所今發出新聞稿，指出9月28日、10月25日、10月31日正常交易並辦理交割，接下來三天國假，金融業將無法放，主要因為集中交易市場開市日期，是前一年由金管會參考整體金融市場訂定，當時以為７天國假今年刪定了，未料出現變數，導致證券交易日與一般工作日脫鉤。

金管會副主委桂先農表示，9月、10月這三個國定假日，金融業正常上班，工資給付與補休將依照《勞基法》辦理，也就是說，在刪除7天國假未定案前，所有在9月28日、10月25日、10月31日這三天上班的金融業勞工，出勤工資將可加倍給付，或是可以依補休辦法補假一日。

(中時)