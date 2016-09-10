郭婞淳開球羞答答 因為高國慶做了…
統一獅本周主場推出「MY HERO PLAYER 1號英雄系列活動」，10日的犀獅之戰特別邀請「台灣真英雄」、里約奧運舉重銅牌國手郭婞淳擔任開球嘉賓。
郭婞淳第1次來到職棒球場開球，從等待到走上投手丘，郭婞淳表示：「距離比練習時想像中還要遠，其實心情超緊張的，能夠站在投手丘上順利完成開球任務，是一件不容易的事情。」
開球結束後，同是台東同鄉的高國慶親自從本壘區走上前，將比賽球贈送給郭婞淳，並給予新娘抱，讓郭婞淳羞答答，引來球迷一陣驚呼，也讓郭婞淳留下最特別、最歡樂回憶。
高國慶得知郭婞淳要開球時，自告奮勇擔任投球指導與開球捕手，高國慶表示：「奧運期間透過轉播掌握台灣選手出賽，為他們加油，其中郭婞淳在舉重58公斤級賽事能夠拿下銅牌為國爭光，真的很了不起。」
高國慶在賽前空檔時間指導握球、投球要領，高國慶說：「郭婞淳本身就是運動員，學習能力很棒，技巧指導一下，練投時就很厲害，相信她可以開出漂亮好球。」
(中時電子報)
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