竹市府化身史詩戰場 千名觀眾爭睹《祭特洛伊》

新竹市政府前廣場，晚間化身為史詩戰場舞台。（徐養齡翻攝）

舞台上演《祭特洛伊》。（徐養齡翻攝）

文化局表示，《祭特洛伊》與雲門舞集《水月》、《流浪者之歌》並列為台灣劇場代表作。（徐養齡翻攝）

市府前廣場搭起巨型舞台，讓觀眾宛如置身史詩戰場，吸引千名觀眾到場。（徐養齡翻攝）

新竹市仲夏藝文季活動，今晚舉行壓軸大戲《祭特洛伊》，市府前廣場搭起巨型舞台，讓觀眾宛如置身史詩戰場，吸引千名觀眾到場，而這也是金枝演社首次以市府為景做的無售票戶外演出，看到民眾等於賺到。

文化局表示，《祭特洛伊》與雲門舞集《水月》、《流浪者之歌》並列為台灣劇場代表作。導演王榮裕抱持著「從土地長出來的文化最感人」創作理念，致力深探台灣文化內涵，將戲劇藝術與土地、人文連結，傳遞獨有的表演文化與品牌精神。

這次表演融合新竹州廳的建築藝術與歷史價值，以史詩劇結合環境劇，把詭譎壯麗的古國戰役，具化為人類在這塊土地上，對生存的價值、意義、希望、與愛的深刻的演繹。

(中時)