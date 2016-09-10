郭婞淳為職棒開球 高國慶獻上新娘抱

在里約奧運獲得女子舉重銅牌的台灣好手郭婞淳今天在台南棒球場為職棒比賽開球，主場統一獅球星高國慶獻出「新娘抱」，讓郭婞淳害羞手遮臉。

高國慶與郭婞淳一樣出身台東，這次自告奮勇要指導開球、當捕手，他稱讚郭婞淳不只在奧運拿下銅牌，為國爭光，還知道她曾經捐救護車給澎湖醫院，真的很有愛心。

賽前空檔，高國慶簡單指導，郭婞淳有著運動員本能，一點就通。不過正式上場時，郭婞淳覺得「距離比想像中遠，心情超緊張，能站在投手丘上開球真是不容易」。

郭婞淳平時在賽場舉起比自己重的槓鈴，這次開球尾聲反而被高國慶抱著、舉起來，雖然事前知道有這橋段，郭婞淳還是好害羞，右手遮著臉，笑得合不攏嘴。1050910

(中央社)