魏德聖新片創紀錄 預售前就賣破2千萬
導演魏德聖新片「52Hz, I love you」明年1月26日農曆春節檔期上映，預售票開賣前就已保證有超過新台幣2000萬元票房進帳，創下國片新紀錄。
曾以「海角七號」、「賽德克．巴萊：太陽旗」、「賽德克．巴萊：彩虹橋」創下累積新台幣13.4億元票房。「52Hz, I love you」是魏德聖第4部執導作品，也是魏德聖時隔9年重回現代生活取材的愛情電影。
2日公開首支幕後花絮後，電影預售票今天開賣，早在電影預售訊息公布前，就有許多企業團體紛紛搶先預訂票券，也讓電影預售票創下還未開賣就有10萬張、超過2000萬元票房佳績。
「52Hz, I love you」4款預售套票是由插畫家貓靈為電影量身打造紀念款，每款畫面由兩張交換券組成，呈現成雙成對、缺一不可概念，全因魏德聖希望傳遞「不孤單」概念，想讓觀眾買預售票都不寂寞。
今年10月底「52Hz, I love you」將率先前往海外巡迴放映，包括美國紐約、加拿大多倫多等共50個城市、放映超過1萬人次。
魏德聖表示，希望電影能成為橋梁，喚起所有人心中渴望愛與被愛的心情。想讓每人都感受到台灣是充滿各種愛的地方，且不論身在哪裡，都不應該孤單。1050910
(中央社)
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