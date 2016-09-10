兆豐案督導小組要求 立即對蔡友才求償

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行政院「兆豐銀行遭美裁罰案督導小組」今舉行第四次會議，督導小組認為，前兆豐金董事長蔡友才疏失責任明確，要求應立即啟動民事求償訴訟；針對提起相關求償訴訟，由財政部、投保中心、兆豐銀行共同研議，積極啟動進行。

根據目前調查，美國聯邦準備銀行去年10月來台後，兆豐銀行總行處理，蔡友才知情且有指示因應措施，但並未積極處理，所以蔡友才疏失責任明確。

財政部在本次會議表示，兆豐金控董事會已改組，除勞工董事、獨立董事外更已全面改派，督導小組進一步建議獨立董事之改派，請兆豐金適時依規定進行後續處理。

督導小組認為，蔡友才疏失責任明確，要求應立即啟動民事求償訴訟，也認為相關部會不能以兆豐銀未依相關規定通報就可免於督管責任，要求財政部、金管會至遲於三星期內應提出強化督管和監理改進方法，以杜絕類似事件再度發生，並向國人清楚交代。

此外，法務部說，台北地檢署檢察官9日率相關檢警人員共20餘人，持搜索票分別至蔡友才等人住處及相關辦公處所執行搜索，並隨後傳喚被告及相關證人等6人到案進行偵訊，釐清本案相關案情。

督導小組對司法偵辦有相關進展與突破，除給予肯定外，也期待繼續努力，務必追查到底，讓真相呈現，並對違法失職者給予應有的刑法追訴。

(中時)