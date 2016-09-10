挑戰盃》周儀翔大復活 中華首役轟翻印度

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周儀翔10日替中華隊拿下全隊最高23分。(取自FIBA官網)

劉錚也替中華男籃貢獻13分、10籃板。(取自FIBA官網)

前往伊朗德黑蘭參加挑戰盃男籃賽的中華隊，10日首場預賽出戰印度，靠著上季SBL年度MVP周儀翔攻下全場最高23分，另加4籃板、3助攻，中華隊最後以90比66輕取印度，拿下挑戰盃首勝，11日晚間7點45分將遭遇菲律賓。

中華隊排出蔣淯安、周儀翔、劉錚、周柏臣與戴維斯的先發陣容，首節進攻還算順暢，打完第1節，中華隊取得26比20領先，到了第2節，戴維斯繼續穩住中華隊領先局面，上半場結束，中華隊仍以41比35領先，其中戴維斯包辦16分。

來到下半場，上半場手感欠佳的劉錚開始爆發，不只連進兩顆三分球，更獨拿8分，帶領中華隊擴大領先差距到13分，甚至最多領先到19分之多，到了末節換成周儀翔領軍，幫助中華隊擺脫對手糾纏，最後就以大勝印度24分收場。

此役可算周儀翔「復活」代表作，畢竟他在今年瓊斯盃陷入空前低潮，如今總算在挑戰盃找回應有身手，10日全場15投9中，包含三分球投7中5；劉錚與戴維斯皆拿雙十，劉錚13分、10籃板，戴維斯18分、14籃板，胡瓏貿13分。

(中時電子報)