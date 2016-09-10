火辣「花花公子」女郎奮力逃亡 好吸睛！
暗光鳥電影院「2016酷夏奇幻特別企畫」推出各種獵奇電影給「重口味」的影迷們，在夏日除了《屍速列車》外有不同的觀影選擇，最後一週將放映恐怖驚悚的《屍戮沼澤》，該片為導演史提夫瓦許（Steve Wolsh）的執導處女作，由2012「花花公子」女郎喬絲琳史威柏格（Jaclyn Swedberg）性感領銜，在片中大露火辣身材奮力逃亡，讓影迷眼睛大吃冰淇淋，看的心跳加速、目不轉睛。
故事敘述在聖派翠克節的夜晚，一群不知死活的年輕人闖入一座深埋於沼澤泥濘的古老墓地，驚擾了沉睡多年的邪惡亡靈，原本單純的冒險演變成驚悚的沼澤大逃殺，即使他們躲進一處廢棄房舍，卻沒想到走入嗜血地獄的入口，每當他們以為逃離一個苦難後，迎接倖存者的是另一個更恐怖的苦難，只有死亡才是唯一解脫。該片16日於樂聲影城、高雄奧斯卡數位影城上映。
除此之外，暗光鳥電影院現正熱映中的包括由「X教授」派翠克史都華虐殺搖滾文青的《納粹龐克》，以及超狂喜感新混種《狼性》兩支暴力殘虐電影，歡迎喜愛辛辣、生猛、驚悚到讓人皮皮挫電影的影迷朋友進場挑戰膽量。
(中時)
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