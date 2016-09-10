上海拘散布謠言房仲 大陸住建部讚好

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中國大陸上海近日房地產政策收緊的傳言引發民眾瘋狂買房，上海政府還因此拘捕7名房仲。今天大陸住建部對此「點讚」，稱這類謠言誤導消費者，擾亂市場秩序，社會影響惡劣，應嚴肅查處。

上海市政府日前表示，「為提升個人房產銷售業績，個別房產仲介人員故意在網上編造、傳播『9月起本市將實行購房信貸新政』的謠言，造成本市房地產市場不穩定」。

上海市政府共指控7名房仲人員「惡意編造、傳播相關謠言」，並採刑事拘留，上海市網信辦共關閉5個微信公眾號。

鳳凰網今天引述大陸住房和城鄉建設部相關負責人表示，「這類謠言誤導消費者，擾亂市場秩序，社會影響惡劣。上海市多個部門快速行動，嚴肅查處，值得點讚」。

這名負責人表示，今年以來，住建部部署房地產仲介專項整治活動，各地要按照統一部署要求，對房地產仲介違法違規行為，借鑒上海市做法，「發現一起，查處一起，絕不姑息」。

大陸住建部說，對於編造散布謠言的房地產仲介從業人員，一經查實，一律依法列入黑名單，清出房地產仲介市場；對於編造散布謠言、情節嚴重的房地產仲介機構，一經查實，一律依法停業整頓。1050910

(中央社)