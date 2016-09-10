俯衝時速近145公里 打破滑板運動紀錄

我要評比

著名滑板品牌Santa Cruz Skateboards上傳影音網站YouTube的影片顯示，滑板運動員韋斯特上週徹底打破世界紀錄，他踩著滑板俯衝時速飆到近90英里（145公里）。

只要一眨眼，就會錯過精彩畫面。

「哈芬登郵報」（The Huffington Post）報導，當前金氏世界紀錄保持人是加拿大運動員艾班（MischoErban），他2012年創下每小時80.74英里的成績。

不過，「非官方」紀錄則是滑板高手隆柏格（ErikLundberg）寫下的每小時81.17英里。

目前還不清楚韋斯特（Kyle Wester）上週的成績是否將獲金氏世界紀錄認證。（譯者：中央社劉文瑜）1050910

(中央社)