北市公布土壤液化區 101北市府為高度潛勢區

我要評比

台北市今天公布「土壤液化潛勢圖查詢系統」網頁，但從網頁發現信義區除微風信義、新光三越A4和A8館為無液化區外，包含市政府、101大樓都是高度液化潛勢區，連台北市長柯文哲住家也是。

工務局表示，在台北市政府土壤液化潛勢圖查詢系統網頁，民眾可透過門牌及地籍查詢，瞭解土壤液化潛勢評估結果外，網頁還提供土壤液化機制說明、土壤液化Q&A與市府應對土壤液化因應對策等內容，並也製作土壤液化知識懶人包，提供民眾下載閱讀，以瞭解正確土壤液化觀念。

工務局表示，台北轄區經評估分析約26.1%屬於中、高度液化潛勢區域，有14.5%屬於精度不足區，市府後續會配合內政部營建署「安家固園計畫」，提升土壤液化潛勢圖資精確度。

台北市政府土壤液化潛勢圖共分為4種潛勢區，紅色為高度液化潛勢區、黃色為中度液化潛勢區、綠色為低度潛勢區、灰色為無液化區，從網頁分析，信義區僅除微風信義、新光三越A4和A8館為無液化區，台北市政府和101大樓都是高度液化潛勢區，連市長官邸也是高度液化潛勢區。

台北市長柯文哲出席「Empower！職涯好給力」研討會活動時，也被媒體問到公布土壤液化潛勢圖，會不會擔心影響房價？

柯文哲強調，此舉不是要打房，是因今年年初台南發生大地震，若類似強震發生在台北會怎麼樣？專家表示，台北市房屋會倒塌4000棟、造成6萬人死亡。因此提供民眾完整資訊，了解正確土壤液化觀念。

柯文哲說，土壤液化不是問題，因為即使是土壤液化區，若按照現有的防震係數，建築物還是安全。1050910

(中央社)