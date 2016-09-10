911屆滿15週年 歐巴馬敦促團結

美國總統歐巴馬今天疾呼，美國人民在面對恐怖攻擊時要團結一致。

法新社報導，911恐攻15週年前夕，歐巴馬在每週廣播與網路演說中提到：「面對恐怖主義，我們如何回應很重要。」

他另表示：「我們不能向分裂我們的人屈服。我們不能以腐蝕社會組織的方式加以反應。」

歐巴馬說：「因為，我們的多元，我們歡迎所有人才，我們公平對待每個人─不分種族、性別或信仰─那正是使我國偉大的原因之一。那使我們堅韌不屈。」

「假使我們忠於那些價值，我們將秉持那些已逝者留下來的精神，保有我國的強盛與自由。」

2001年9月11日，兩架遭挾持客機摧毀紐約地標雙子星大樓，造成超過2750人喪生。五角大廈遭另一架客機衝撞，賓州則有一架客機墜毀。

在喚起「我國史上最黑暗的記憶之一」時，歐巴馬提及，911恐攻之後15年，局勢已大不相同。

歐巴馬說：「（蓋達組織領導人）賓拉登（Osama bin Laden）伏法，我們已伸張正義。我們強化國土的安全。我們阻止攻擊。我們拯救性命。」（譯者：中央社徐崇哲）1050910

(中央社)