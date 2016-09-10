黑田博樹哭了 廣島鯉魚隊暌違25年奪冠
日本職棒廣島鯉魚隊今晚贏讀賣巨人隊，暌違25年奪中央聯盟冠軍。超人氣的廣島鯉魚隊投手、也是前洋基隊投手黑田博樹喜極而泣。
日本媒體近日熱烈報導職棒球隊中一向被認為最不可能奪冠的廣島鯉魚隊勝利在望，今晚在東京巨蛋，廣島鯉魚隊以6：4贏讀賣巨人隊，暌違25年第7次奪冠，使得隊員和球迷都喜極而泣。
廣島鯉魚隊隊員在獲勝後，先抬起監督緒方孝市拋向空中、再抬起黑田博樹、新井貴浩的身體向上拋，歡慶奪勝。
前天廣島鯉魚隊和中日隊之戰，進場人數破紀錄，在廣島地區創下今年最高的45.8%平均收視率。
廣島鯉魚隊自1949年成立以來，這次是第7次奪聯盟冠軍（上一次是1991年）、曾奪3次「日本一」總冠軍（上一次是1984年）。超人氣的黑田博樹和新井貴浩去年歸隊後，帶動廣島主場球迷進場數首次破200萬人次，今年觀戰人數再攀高。1050910
(中央社)
發表意見(0)
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。