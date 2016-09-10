黑田博樹哭了 廣島鯉魚隊暌違25年奪冠

日本職棒廣島鯉魚隊今晚贏讀賣巨人隊，暌違25年奪中央聯盟冠軍。超人氣的廣島鯉魚隊投手、也是前洋基隊投手黑田博樹喜極而泣。

日本媒體近日熱烈報導職棒球隊中一向被認為最不可能奪冠的廣島鯉魚隊勝利在望，今晚在東京巨蛋，廣島鯉魚隊以6：4贏讀賣巨人隊，暌違25年第7次奪冠，使得隊員和球迷都喜極而泣。

廣島鯉魚隊隊員在獲勝後，先抬起監督緒方孝市拋向空中、再抬起黑田博樹、新井貴浩的身體向上拋，歡慶奪勝。

前天廣島鯉魚隊和中日隊之戰，進場人數破紀錄，在廣島地區創下今年最高的45.8%平均收視率。

廣島鯉魚隊自1949年成立以來，這次是第7次奪聯盟冠軍（上一次是1991年）、曾奪3次「日本一」總冠軍（上一次是1984年）。超人氣的黑田博樹和新井貴浩去年歸隊後，帶動廣島主場球迷進場數首次破200萬人次，今年觀戰人數再攀高。1050910

(中央社)