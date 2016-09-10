南寧東盟博覽會登場 貿協台灣精品館再度參展

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台灣精品廠商「酷冷至尊」展示虛擬實境主機產品。(業者提供)

廣西南寧一年一度的「東盟博覽會」今（10）日登場，由經濟部國際貿易局主辦、外貿協會執行的「台灣精品館」再度參展。

貿協副秘書長葉明水致詞時表示，貿協以「台灣精品」代表中小企業優質產品的品牌形象來行銷，讓廠商在台灣精品扶持下能一起成長。例如，捷安特、美利達現在已經成為行銷全世界的國際知名企業。

葉明水也指出，這次於東盟博覽會展出之台灣精品館，以「智慧生活」為主題，嚴選30個品牌、61件台灣精品，代表台灣各產業的最高工藝與科技，期望讓廣西媒體及民眾認識豐富多元的產品。

貿協表示，這次展出3樣特別的產品，包含全球第1台MasterCase maker 5中塔模組機箱，MasterAir Maker 8中國最頂級的散熱器，以及用手機監控的首款鈦金牌數位化電源MasterWatt Micro1200。

此外，今年台灣精品展前發布會，也特別邀請巨大、美利達、酷冷至尊、大同等4家台灣廠商代表出席。

(工商)