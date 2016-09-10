麥加朝聖起跑 沙國嚴陣以待

麥加大清真寺夜景，其中可見到黑色立體建築，即為卡巴聖堂，又稱克爾白、天房。（美聯社）

聖城麥加的大清真寺遠眺。（美聯社）

大清真寺內的卡巴聖堂（又稱克爾白、天房），穆斯林朝聖時須繞巡七圈。（美聯社）

一年一度的穆斯林麥加朝聖，今（10）日揭開序幕，估計在5天期間內，將有150萬穆斯林前往沙烏地阿拉伯的聖城麥加。由於2015年發生有史以來最嚴重踩踏事件，因此沙烏地阿拉伯出動規模最大警力，以保證朝聖活動順利進行。

根據可蘭經，麥加朝聖是穆斯林5大必修功課之一，穆斯林只要條件許可，一生中至少應當有一次前往麥加朝聖先知穆罕默德。

由於麥加朝聖去年發生嚴重的踩踏事件，沙烏地阿拉伯官方公布769名朝聖者死亡，但法廣指出，可能有2297名朝聖者被踩死，死亡者的身份至今沒有全部完成辨認。

根據法廣報導，去年有6萬伊朗人前往麥加朝聖，有460人遇難，是信眾死亡最多的國家。因此伊朗指責沙烏地阿拉伯沒有盡力做好安全保護，也導致伊朗與沙國關係急劇惡化。而伊朗今年也是有史以來第一次不允許該國人民前往麥加進行朝聖活動。

在朝聖卡巴聖堂的儀式中，所有朝聖者都必須以黑石為起點，逆時針繞行卡巴聖堂七次，親吻角落的黑色石頭，並大聲愉悅的讚美神。卡巴聖堂，或稱為「天房」、「克爾白」，意即「立方體」，是一座石造建築，東南邊的角稱為「黑石角」，一般即稱之為「黑石」。

卡巴聖堂位在大清真寺裡，建築物的外觀是一面用金、銀絲線繡上可蘭經文的黑布。伊斯蘭教認為卡巴聖堂是「天使崇拜真主之處」，是所有穆斯林禮拜時的方向。

麥加，南宋稱之為「麻嘉國」，到了明朝，三保太監鄭和下西洋，改稱為「天方國」。根據《可蘭經》記載，麥加的歷史可追溯到「易卜拉欣」時代，而「易卜拉欣」在天主教與基督教的舊約聖經則稱為「亞伯拉罕」，為著名的信心之父，也是天主教、伊斯蘭教分流的起源。穆罕默德相信，卡巴聖堂是亞伯拉罕和其子以實瑪利建造的。

(集團連線報導)