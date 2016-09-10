射箭》亞洲盃傳捷報 中華隊反曲弓男女團奪銀
亞洲盃射箭賽暨世界排名賽，10日中華隊反曲弓男女團雙雙晉級金牌戰，儘管分別不敵日本、印度，仍為我國各進帳1面銀牌，11日複合弓男團是非金則銀，女團同樣要一拚銅牌。
中華反曲弓女團郭庭安／林昱萱／吳佳鴻四強賽以6比0（50：48、53：46、53：50）擊敗日本，可惜在金牌戰時0比6（52：54、53：57、54：56）敗給印度。中華子反曲弓教練吳蕙如對於年紀最小的郭庭安，表現穩定給予肯定，香山高中二年級16歲的郭庭安笑說，「因為有學姐在啊，所以我不會緊張，就盡力，用平常心下去射。」
經驗較豐的吳佳鴻則有些自責，「隊友的表現讓我很放心，反倒是我，前一場就沒射好，金牌戰還是沒能調整回最佳狀況。」
男子反曲弓團體賽，中華隊黎萬康／李金糖／王厚傑四強賽與印度纏鬥至加射，才以1分差24：23險勝，積分5比4勝出。金牌戰面對日本，僅射出2支10分箭的中華隊，不敵射出6支10分箭的日本銀恨。
男子複合弓團體賽，中華隊張曜璿／林哲瑋／翁乙正，四強賽對到越南，以227：216獲勝。中華男子複合弓代表隊教練陳詩園表示，比賽時雖然風大了一點，但選手們發揮得不錯，彼此互相打氣，順利挺進冠軍戰，12日將和印度爭金牌。
(中時電子報)
發表意見(0)
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。