射箭》亞洲盃傳捷報 中華隊反曲弓男女團奪銀

中華反曲弓男團奪洲盃射箭賽團體賽銀牌。(圖／中華民國射箭協會提供)

亞洲盃射箭賽暨世界排名賽，10日中華隊反曲弓男女團雙雙晉級金牌戰，儘管分別不敵日本、印度，仍為我國各進帳1面銀牌，11日複合弓男團是非金則銀，女團同樣要一拚銅牌。

中華反曲弓女團郭庭安／林昱萱／吳佳鴻四強賽以6比0（50：48、53：46、53：50）擊敗日本，可惜在金牌戰時0比6（52：54、53：57、54：56）敗給印度。中華子反曲弓教練吳蕙如對於年紀最小的郭庭安，表現穩定給予肯定，香山高中二年級16歲的郭庭安笑說，「因為有學姐在啊，所以我不會緊張，就盡力，用平常心下去射。」

經驗較豐的吳佳鴻則有些自責，「隊友的表現讓我很放心，反倒是我，前一場就沒射好，金牌戰還是沒能調整回最佳狀況。」

中華反曲弓女子隊獲亞洲盃射箭賽團體賽銀牌。(圖／中華民國射箭協會提供)

男子反曲弓團體賽，中華隊黎萬康／李金糖／王厚傑四強賽與印度纏鬥至加射，才以1分差24：23險勝，積分5比4勝出。金牌戰面對日本，僅射出2支10分箭的中華隊，不敵射出6支10分箭的日本銀恨。

男子複合弓團體賽，中華隊張曜璿／林哲瑋／翁乙正，四強賽對到越南，以227：216獲勝。中華男子複合弓代表隊教練陳詩園表示，比賽時雖然風大了一點，但選手們發揮得不錯，彼此互相打氣，順利挺進冠軍戰，12日將和印度爭金牌。

(中時電子報)